30.04.2021 (13:30)

Саперы танковой армии ЗВО в Московской и Нижегородской областях приступили к плановой очистке полигонов от взрывоопасных предметов

Инженерно-саперные подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к проведению сплошной очистки полигонов Алабино, Головеньки, Мулино, расположенных в Московской и Нижегородской областях, от взрывоопасных предметов после завершения зимнего периода обучения.

Саперы оснащены неконтактными искателями взрывных устройств «Коршун», селективными переносными индукционными металлоискателями «ИМПС» и другими специальными приборами для обнаружения взрывоопасных предметов.

Общая площадь территории, которую предстоит обследовать, составляет более 20 га. Найденные взрывоопасные предметы будут уничтожатся на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом в строгом соответствии с установленными стандартами разминирования и соблюдением требований безопасности.

На полигонах в ходе зимнего периода обучения и контрольной проверки военнослужащими танкового объединения ЗВО было израсходовано более 1,5 млн боеприпасов различных типов.

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