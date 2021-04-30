30.04.2021 (14:15)

Личный состав военного эшелона акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» в полном составе принял участие в Диктанте Победы

В Республике Карелия на железнодорожной станции Кемь 100% личного состава военного эшелона акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» приняли участие в написании Диктанта Победы.

Руководитель акции, заместитель командующего Ленинградской армии ВВС и ПВО полковник Андрей Ходыкин по средствам защищенной видео-конференц-связи доложил заместителю Министра обороны Российской Федерации – начальнику Главного военно-политического управления Вооружённых Сил РФ генерал-полковнику Андрею Картаполову о готовности личного состава к написанию диктанта.

В Диктанте Победы приняли участие офицеры, прапорщики, курсанты Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, сержанты и солдаты, юнармейцы, артисты Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе и проводники поезда. Всего — более 80 человек военного эшелона военно-патриотической акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!».

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