30.04.2021 (12:45)

В Западном военном округе впервые определят лучшего дознавателя

С 25 по 28 мая во Владимирской области впервые определят лучшего военнослужащего военной полиции Западного военного округа (ЗВО) в конкурсе профессионального мастерства «Лучший дознаватель».

В ходе проведения первого этапа конкурса военнослужащие продемонстрируют свои навыки в испытании «Интеллектуал», соревновании «Триатлон военного дознавателя», который состоит из трех элементов: «Офицер»; «Юрист»; «Военный дознаватель». Военнослужащие будут решать ряд теоретических ситуационных задач и выполнять практические задания.

В ходе состязания «Тропа военного дознавателя», которое включает шесть элементов («Экипировка», «Полоса препятствий», «Криминалистическая тактика», «Место происшествия», «Линия огня», «Эвакуация»), военнослужащие преодолеют свыше 200 различных препятствий, в их числе траншея, воронки, лабиринт из колючей проволоки, проволочное заграждение, туннель, разрушенный мост, колодец и ход сообщения, а также будет отработано более 20 вводных задач.

Всего в первом этапе конкурса примут участие свыше 150 военнослужащих военной полиции ЗВО, будет задействовано около 100 единиц вооружения и специальной техники, а также различные средства имитации.

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