30.04.2021 (11:30)

Совместное заявление межведомственных координационных штабов России и Сирии о проблемах возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в родные места

Межведомственные координационные штабы России и Сирии продолжают активно вести масштабную деятельность по возвращению сирийских граждан на родину и созданию достойных условий жизни на территории республики. Благодаря совместным усилиям сирийской и российской сторон на сегодняшний день в родные места вернулись 2 млн 244 тыс. 663 сирийца.

При этом особое внимание сирийские власти уделяют восстановлению критически важной социальной инфраструктуры и развитию экономики в стране. Открываются новые многофункциональные центры обслуживания граждан, которые предоставляют всем желающим широкий спектр юридических, финансовых и консультативных услуг, а также принимают все виды социальных платежей.

Об эффективности принимаемых сирийским правительством мер свидетельствуют и данные профильных структур Организации Объединенных Наций, согласно которым большинство сирийских беженцев, находящихся в соседних с Сирией странах, хотели бы вернуться на родину.

В то же время, по оценкам международных гуманитарных организаций, в государствах Ближневосточного региона фиксируется резкое ухудшение условий жизни сирийских беженцев в связи с пандемией коронавирусной инфекции и общим обострением социально-экономической ситуации. По их данным, значительное число беженцев в 2020–2021 годах потеряли работу и средства к существованию, что увеличивает опасность их радикализации и вовлечения в экстремистскую деятельность, а плохие санитарно-гигиенические условия в палаточных лагерях способствуют распространению среди беженцев различных заболеваний.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, сирийские граждане продолжают откладывать свое возвращение домой. В первую очередь, это происходит по причине активного противодействия США и их союзников, которыми проводится беспрецедентная информационно-пропагандистская кампания по дискредитации властей Сирии и запугиванию желающих вернуться на родину сирийцев.

При этом именно на оккупированных американскими войсками территориях, в районах Эт-Танф и Заевфратья, попираются все основополагающие нормы международного права и игнорируются нужды гражданского населения, проживающего в лагерях беженцев. Положение мирных жителей в лагерях «Рукбан» и «Эль-Холь» близко к гуманитарному кризису и усугубляется пандемией коронавируса.

Руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями, сирийское правительство совместно с российским Центром по примирению враждующих сторон предприняло максимум усилий для достойного, безопасного и добровольного выхода мирного населения из лагеря беженцев «Рукбан». В рамках разработанного совместно с ООН плана по выводу оставшихся его жителей власти Сирии выполнили все взятые на себя обязательства.

Кроме того, сирийской стороной для внутренне перемещенных лиц, желающих покинуть лагерь, предоставлен дополнительный центр временного размещения «Дуэр», где организованы все необходимые карантинные мероприятия для обеспечения безопасного возвращения граждан в родные дома.

В то же время руководство США, вместо оказания содействия проживающим в ужасающих условиях сирийским гражданам в возвращении в места избранного проживания, выдвигает очередные требования по доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Рукбан». Однако опыт прошлых конвоев показал, что вся гуманитарная помощь изымается проамериканскими бандформированиями и используется боевиками для контроля над мирными жителями. При этом гарантии американской стороны по выводу желающих покинуть лагерь не выполняются.

Именно такие подходы к расформированию лагеря позволяют США и дальше затягивать этот процесс. Фактически это делается для обеспечения организованного командованием американских войск в зоне Эт-Танф «конвейера» по подготовке экстремистов, используемых для поддержания очагов напряженности в Сирии.

Вызывает обеспокоенность позиция представителей структур Организации Объединенных Наций, знающих, что гуманитарная помощь, предназначенная для жителей «Рукбана», попадет в руки боевиков, и все равно настаивающих на ее проведении. Подчеркиваем, что ответственность за все, что происходит в оккупированной США зоне Эт-Танф, в том числе за всестороннее обеспечение и медицинское обслуживание жителей лагеря «Рукбан», лежит исключительно на американской стороне.

Убеждены, что только окончательное расформирование и эвакуация жителей «Рукбана» в места избранного проживания гарантирует их возвращение к нормальной жизни. Призываем мировое сообщество оказать влияние на американскую сторону, дестабилизирующую обстановку в Сирии, в том числе в вопросах отмены незаконно введенных антисирийских санкций и освобождения оккупированных территорий суверенного государства.

- руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев

- руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейн Махлюф



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