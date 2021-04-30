30.04.2021 (09:45)

Десантники Камышинского отдельного соединения ВДВ встретили ретро-поезд «Воинский эшелон» на станции Петров Вал в Волгоградской области

В рамках военно-патриотического проекта «Воинский эшелон», посвященного 76-й годовщине Великой Победы, ретро-поезд с музейной экспозицией и техникой времен Великой Отечественной войны прибыл на станцию Петров Вал Камышинского района Волгоградской области.

На перроне вокзала поезд встречали десантники Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения, гости и жители Камышинского района.

Гвардейцы-десантники посетили экспозицию «Воинского эшелона», где ознакомились с исторической военной техникой, среди которой лучший танк Второй мировой войны Т-34, бронеавтомобиль БА-64Б, легендарная БМ-13 «Катюша», 85-миллиметровая зенитная пушка и 152-миллиметровая гаубица Д-1, предоставленные музеем-заповедником «Сталинградская битва» города-героя Волгограда.

В состав ретро-поезда также входят вагон-теплушка и музей, рассказывающий о роли железнодорожников в Великой Отечественной войне.

Присутствующие отметили прибытие ретро-поезда торжественным митингом, в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители Камышинского отдельного гвардейского соединения ВДВ, администрации Волгоградской области и Приволжской железной дороги.

В заключение мероприятия были возложены венки и цветы к памятнику железнодорожникам-строителям Волжской рокады.

Справочно:

24 апреля ретро-поезд «Воинский эшелон» отправился из Волгограда в праздничный тур по трем регионам Российской Федерации в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках историко-патриотического проекта ретро-поезд посетит Саратовскую, Волгоградскую и Астраханскую области. Увидеть необычный состав можно будет на 28 станциях Приволжской магистрали.

Путешествие «Воинского эшелона» по регионам Нижнего Поволжья продлится до 24 мая.

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