30.04.2021 (09:45)
Десантники Камышинского отдельного соединения ВДВ встретили ретро-поезд «Воинский эшелон» на станции Петров Вал в Волгоградской области
В рамках военно-патриотического проекта «Воинский эшелон», посвященного 76-й годовщине Великой Победы, ретро-поезд с музейной экспозицией и техникой времен Великой Отечественной войны прибыл на станцию Петров Вал Камышинского района Волгоградской области.
На перроне вокзала поезд встречали десантники Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения, гости и жители Камышинского района.
Гвардейцы-десантники посетили экспозицию «Воинского эшелона», где ознакомились с исторической военной техникой, среди которой лучший танк Второй мировой войны Т-34, бронеавтомобиль БА-64Б, легендарная БМ-13 «Катюша», 85-миллиметровая зенитная пушка и 152-миллиметровая гаубица Д-1, предоставленные музеем-заповедником «Сталинградская битва» города-героя Волгограда.
В состав ретро-поезда также входят вагон-теплушка и музей, рассказывающий о роли железнодорожников в Великой Отечественной войне.
Присутствующие отметили прибытие ретро-поезда торжественным митингом, в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители Камышинского отдельного гвардейского соединения ВДВ, администрации Волгоградской области и Приволжской железной дороги.
В заключение мероприятия были возложены венки и цветы к памятнику железнодорожникам-строителям Волжской рокады.
Справочно:
24 апреля ретро-поезд «Воинский эшелон» отправился из Волгограда в праздничный тур по трем регионам Российской Федерации в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках историко-патриотического проекта ретро-поезд посетит Саратовскую, Волгоградскую и Астраханскую области. Увидеть необычный состав можно будет на 28 станциях Приволжской магистрали.
Путешествие «Воинского эшелона» по регионам Нижнего Поволжья продлится до 24 мая.