30.04.2021 (11:15)

Экипажи тральщиков Каспийской флотилии отработали обнаружение и ликвидацию минного заграждения

Корабельная тральная группа Каспийской флотилии в составе базового тральщика «Магомед Гаджиев» и двух рейдовых тральщиков Краснознамённой бригады кораблей охраны водного района флотилии на морских полигонах Каспийского моря проводит комплекс зачётных корабельных учений.

В ходе первого этапа учения моряки отработали постановку минных заграждений одиночным кораблём, контрольно-разведывательный поиск и ликвидацию минного заграждения контактными и неконтактными тралами.

При отработке задач по противоминной борьбе экипажи тральщиков выполнили артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин и произвели их подрыв различными способами взрывания.

На следующем этапе учения экипажи выполнили задачу по проводке отряда судов обеспечения за тралами с форсированием минного заграждения. Роль каравана судов обеспечения играли суда флотилии, выполняющие задачи по пополнению материальных запасов корабельных ударных группировок в Каспийском море.

На завершающем этапе учения экипажи кораблей совместно с военнослужащими противоподводно-диверсионного отряда (ППДО) отработают ведение противодиверсионной обороны во время стоянки кораблей на незащищенном рейде.

Кроме того, моряки выполнят стрельбы из стрелкового оружия с борта корабля по плавающему предмету, профилактическое гранатометание из ручных гранатомётов, а личный состав ППДО проведёт осмотр подводной части корпусов кораблей с применением средств подводного наблюдения «Обзор» и «Осмотр».

Мероприятия боевой подготовки тральных сил флотилии в море проводятся в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице