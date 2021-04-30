30.04.2021 (11:00)

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии приступили к подготовке техники к эксплуатации в летних условиях

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии приступили к подготовке вооружения и военной техники (ВВТ) к эксплуатации в летнем периоде обучения.

Всего к лету предстоит подготовить около 1000. единиц военной и специальной техники, в т.ч. современные танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, 152-мм самоходные гаубицы «Акация», а также автомобильный транспорт.

В российском соединении создано около 40 современных специализированных постов технического обслуживания, регламентные работы на технике проводятся как в пунктах постоянного расположения базы, так и в полевых условиях на горных полигонах Цабал и Нагвалоу.

На специализированных постах в парковых зонах водители автомобилей и экипажи боевых машин проверят работоспособность агрегатов, электрических бортовых систем и вооружения, отрегулируют узлы, выполнят замену масел, смазок и др.

В связи с особенностями климатических условиями эксплуатации техники в летний период, в т.ч. повышенной влажностью, агрессивной соленой средой, высокой температурой воздуха, особое внимание уделяется обслуживанию систем охлаждения и кондиционирования, защите узлов и агрегатов ВВТ от коррозии.

На военной базе ЮВО сезонное техническое обслуживание около 20% всей военной техники осуществляют специалисты промышленных предприятий и специализированных бригад заводов-производителей.

Для проверки оперативности и качества выполненных работ в ЮВО созданы специальные комиссии, которые проверят качество и полноту подготовки ВВТ, обеспеченность горючим и смазочными материалами по установленным нормам, а также готовность к боевому применению. На сегодняшний день в соединениях и воинских частях ЮВО завершен перевод более 50 процентов вооружения и военной техники.

После завершения сезонного обслуживания военной техники с военнослужащими будут проведены смотры вооружения и военной техники, занятия по изучению правил и требований безопасности при эксплуатации техники в летних условиях.

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