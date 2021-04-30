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30.04.2021 (10:30)

В Адыгее состоялось учение с группами специального назначения ЮВО по проведению диверсий в тылу условного противника

В Адыгее состоялось тактико-специальное учение с группами специального назначения Южного военного округа (ЮВО) по проведению диверсий в тылу условного противника.

В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения военнослужащие были подняты по учебной тревоге, оперативно прибыли на один из военных аэродромов, где отработали погрузку в десантно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».

В свою очередь экипажи вертолетов выполнили полеты в заданный район и десантирование личного состава.

После высадки в указанной точке военнослужащие совершили скрытный марш в район проведения «диверсии». По замыслу мероприятия, спецназ провел минирование автомобильного моста с целью недопущения продвижения колонны техники условного противника.

В завершение тактико-специального учения военнослужащие осуществили условный подрыв опор моста и скрытный отход к точке сбора.

Подобные мероприятия с различными вводными проводятся в рамках контрольных занятий за зимний период обучения и способствуют повышению профессионального уровня подготовки военнослужащих подразделений специального назначения ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Спецназ
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