30.04.2021 (10:15)

Военнослужащие ЮВО и Абхазии облагородили около 30 мемориальных объектов ко Дню Победы

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) совместно с военнослужащими Абхазии ко Дню Победы привели в порядок и облагородили около 30 памятников, захоронений и мемориалов времен Великой Отечественной войны.

Военнослужащие двух стран провели работы по уборке, покраске и восстановлению бетонных покрытий памятников, постаментов и бюстов Героев, а также архитектурные комплексы.

9 мая представители командования соединения и военнослужащие ЮВО возложат цветы и венки к обновленным мемориалам.

Мероприятия по поддержанию памятников и их восстановление российскими и абхазскими военнослужащими проводятся ежегодно в целях бережного отношения к общей истории народов.

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