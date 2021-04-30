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30.04.2021 (10:00)

Военные полицейские ЮВО преодолели сложнейшую трассу на конкурсе «Страж порядка» в Северной Осетии

Фото Видео

Военные полицейские Южного военного округа (ЮВО) преодолели 10-километровую трассу на окружном этапе конкурса по полевой выучке «Страж порядка», который проходит на базе Учебного центра военной полиции ВС РФ и полигона Шалхи в Северной Осетии.

В течение недели военнослужащие проводили состязания патрульных нарядов в метании гранат на точность попадания, гонки со стрельбой из стрелкового оружия, практиковали оказание первой медицинской помощи, элементы экстремального вождения патрульного автомобиля.

Самым сложным этапом конкурса стала командная гонка «Военно-полицейский бросок», где военнослужащие продемонстрировали выносливость и физическую силу на 10-километровой дистанции, оборудованной различными препятствиями. В командном зачете лучший результат показали младший сержант Руслан Мусаев, сержант Виктор Иванов, младший сержант Юрий Коваленко, младший сержант Иван Шевченко и лейтенант Максим Литовка.

Также военные полицейские выполнили нормативы по радиационной, химической и биологической защите, эвакуации условно раненого с поля боя, упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова (ПМ).

По итогам состязаний будут определены лучшие военные полицейские округа, которые представят военную полицию ЮВО на всеармейском этапе конкурса в Москве.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военная полиция , Страж порядка
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