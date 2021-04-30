30.04.2021 (09:30)

В Ростове-на-Дону прошла масштабная тренировка парада Победы с участием авиации, парадных расчетов и салютного дивизиона



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ростове-на-Дону прошла масштабная тренировка парада Победы с участием авиации, парадных расчетов и салютного дивизиона

На военном аэродроме в Ростове-на-Дону состоялась масштабная тренировка парада Победы с участием пешей и механизированной колонн. Также демонстрационный пролет в небе над городом совершили экипажи 45 современных самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

Всего в тренировке участвовало 3147 человек, в том числе 2220 военнослужащих. В составе механизированной колонны было задействовано 63 единицы военной техники. Колонну техники возглавили легендарный танк Т-34 и реактивная установка БМ-13 «Катюша».

Экипажи самолетов оперативно-тактической и штурмовой авиации пролетели на высоте 200–300 м со скоростью 600 км/ч, вертолеты — на высоте 160–400 м со скоростью от 80 до 180 км/ч, воздушные суда военно-транспортной авиации — на высоте 200–350 м со скоростью 240–500 км/ч.

В воздушной части парада задействованы самолеты военно-транспортной авиации ВКС России — Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО — Су-24М, Су-27, Су-34, Су-30СМ, штурмовики Су-25, вертолеты армейской авиации ЮВО — Ми-8, Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35, и Ка-52 «Аллигатор».

Также на полигоне в Ростовской области сводные расчеты салютных дивизионов провели тренировку праздничного салюта. Военнослужащие артиллерийских подразделений отработали порядок действий при выполнении залпов из 122-мм гаубиц Д-30 и пусков из самоходных пусковых установок 2А85.

Всего на территории ЮВО будет проведено 10 военных парадов в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа — Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

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