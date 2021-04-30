30.04.2021 (09:15)

Курсанты Челябинского филиала Военно-воздушной академии приняли участие во Всероссийской акции «Диктант Победы»

Курсанты филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске показали свои знания истории Великой Отечественной войны написав «Диктант Победы»

В Челябинском филиале Военно-воздушной академии была организована своя площадка для участия во Всероссийской акции. Сам «Диктант Победы» стартовал в 16.00 по местному времени. Перед началом все участники прошли необходимый инструктаж.

В течении 45 минут курсанты ответили на 25 вопросов об истории Великой Отечественной войны. Большинство участников справились с заданиями раньше отведенного времени.

«Уверен, что курсанты филиала покажут хорошие знания по результатам «Диктанта Победы». Филиал воспитывает разносторонне развитых молодых людей, хорошо знающих историю Отечества. На начальных курсах наши курсанты в большом объеме изучают военную историю России и конечно историю Великой Отечественной войны. Отмечу, что в России набирают популярность подобные акции, например, полюбившиеся многим тотальный диктант, географический и другие. Но «Диктант Победы» - уникальное явление, поскольку он приурочен к конкретному событию», - рассказал начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске генерал-майор Игорь Шведов.

Площадка Челябинского филиала Военно-воздушной академии была открыта для всех желающих. К курсантам присоединились воспитанники подшефных филиалу юнармейских отрядов, которые отвечали на задания наравне с военнослужащими. Всего в «Диктанте Победы» на площадке Челябинского филиала Военно-воздушной академии приняли участие свыше 70 человек.

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