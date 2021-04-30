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30.04.2021 (08:30)

Впервые в новейшей истории флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» выполнил ракетную стрельбу комплексом «Базальт» в Чёрном море

Фото Видео

Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» Черноморского флота (ЧФ) впервые в новейшей истории выполнил ракетную стрельбу в акватории Чёрного моря главным ракетным комплексом корабля «Базальт» ракетой «Вулкан».

Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель в морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 километров.

Накануне экипаж крейсера вышел в море для проведения учебно-боевых упражнений в соответствии с планом подготовки корабля к выполнению задач по предназначению.

Личный состав флагмана провёл комплекс специальных учений с кораблями Черноморского флота, а также тренировки по противовоздушной обороне с экипажами самолётов и вертолётов Морской авиации и ПВО флота.

В ходе практических действий экипаж гркр «Москва» успешно применил главный ракетный комплекс корабля и подтвердил готовность к выполнению полного спектра поставленных задач.

Для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория, в которой была проведена ракетная стрельба, был закрыт для судоходства. В закрытии района принимали участие более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Ракеты , Южный военный округ , Корабли
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