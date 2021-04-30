30.04.2021 (08:00)

Командующий ЦВО открыл жилой комплекс для военнослужащих в Кызыле

Новый жилой комплекс для военнослужащих и членов их семей построен г. Кызыл Республики Тыва. В него входит несколько домов, а также коттеджи для руководящего состава горного мотострелкового соединения, железнодорожного батальона, смешанной авиационной эскадрильи, а также детские и спортивные площадки и другая инфраструктура. Торжественная церемония вручения ключей первым новоселам состоялась 29 апреля.

"Выполняя указы Президента Российской Федерации и решения Министра обороны, командование Центрального военного округа совместно с органами жилищного обеспечения прилагает максимальные усилия для реализации военнослужащими прав на жилищное обеспечение, и в первую очередь, на служебное жильё. Вот и сегодня, здесь, в Кызыле, мы не просто сдаём в эксплуатацию новые жилые дома. Мы фактически открываем новый жилой городок и даём старт развитию целого жилого комплекса на 420 квартир, который до конца года позволит обеспечить служебным жильём семьи военнослужащих Кызылского гарнизона", - заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин на церемонии вручения ключей от квартир.

Генерал-полковник Лапин добавил, что в этом году в Центральном военном округе планируется обеспечить служебным жильём более 5,5 тысяч военнослужащих. С учётом членов их семей около 15 тысяч граждан Российской Федерации станут обладателями современных комфортабельных квартир.

Дома расположены в военном городке. Все квартиры имеют улучшенную планировку, также они оборудованы мебелью и бытовой техникой. В благоустроенных дворах построены детские игровые площадки и автомобильные парковки. Новостройки спроектированы с учетом климатических условий региона, поскольку зимой температура опускается до минус 40 градусов. Для строительства использовались наиболее качественные современные теплоизоляционные материалы, установлены эффективные светопрозрачные ограждения с заполнением двухкамерными стеклопакетами, смонтирована "умная" система отопления.

"Сделать решение бытовых вопросов для военнослужащих быстрым и легким - одна из приоритетных задач Росжилкомплекса. Теперь у военнослужащему достаточно зайти в личный кабинет через сайт или мобильное приложение, чтобы дистанционно отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу, оплатить без комиссии квитанции, передать показания приборов учета или заказать необходимую справку", - разъяснил начальник филиала "Центральный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Валерий Овчаренко.

В Кызылском гарнизоне дислоцируются горное мотострелковое соединение, железнодорожный батальон, а также смешанная авиационная эскадрилья объединения ВВС и ПВО ЦВО.

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