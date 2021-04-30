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30.04.2021 (05:15)

В соединения Восточного военного округа в Бурятии поступило молодое пополнение

В соединения и части общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия, для прохождения военной службы прибыло более 100 человек молодого пополнения. Новобранцы были отправлены из центральных регионов России и Восточной Сибири.

С прибывшими военнослужащими проведут месячный курс общевойсковой подготовки в сформированных учебных подразделениях по общевоинским уставам, огневой, физической и строевой подготовке. После прохождения данного курса они будут приведены к Военной присяге и приступят к боевой учебе в составе подразделений.

Всего для прохождения службы в соединения и части общевойскового объединения в Бурятии планируется к поступлению более тысячи призывников из других регионов России.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Восточный военный округ
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