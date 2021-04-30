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30.04.2021 (07:15)

Лучших военных поваров ВВО определили в Забайкалье в рамках конкурса АрМИ-2021 «Полевая кухня»

В школе поваров Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, завершился окружной этап конкурса «Полевая кухня», входящего в программу «АрМИ-2021».

Участники конкурса, представляющие 15 сильнейших команд военного округа - повара и хлебопеки, соревновались в приготовлении пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре из выдаваемого набора продуктов.

Также специалисты кулинарного дела должны проявили своё профессиональное мастерство при приготовлении различных блюд согласно установленному меню, жюри конкурса оценивали не только правильность приготовления, но и вкусовые и эстетические качества при подаче готовых блюд.

Также военнослужащие продемонстрировали свои навыки во владении стрелковым оружием, повара и хлебопеки выполнили нормативы по огневой и физической подготовке.

Победители окружного этапа конкурса профессионального мастерства специалистов продовольственной службы «Полевая кухня», это команда от Амурского общевойскового объединения, представит Восточный военный округ на всеармейском этапе, который пройдет летом текущего года в городе Вольск Саратовской области.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , АрМИ , Полевая кухня
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