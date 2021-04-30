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30.04.2021 (05:45)

С высокими результатами команда общевойсковой армии ВВО в Приморье выступила на конкурсе АрМИ -2021 «Воин мира»

С достойными результатами команда общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) возвратилась в объединение, заняв второе общекомандное место на окружном этапе конкурса АрМИ-2021 «Воин мира».

Соревнования проходили в течение пяти дней. В составе каждой команды было четыре военнослужащих, среди них - одна девушка. Конкурс включал в себя профессиональные, спортивные, а также творческие этапы с выполнением практической и теоретической части конкурсной программы.

В личном первенстве среди мужчин лучшим стал представитель команды общевойсковой армии из Приморья сержант Андрей Веденский. Также в сборную команду округа войдет сержант Алексей Сухоруков, показавший отличные результаты в ходе этапов конкурса.

В мае победителей ждет всеармейский этап конкурса, который состоится в городе-герое Севастополе.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Воин мира , АрМИ
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