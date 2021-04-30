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30.04.2021 (06:15)

В Забайкальском крае состоялась первая отправка призывников в войска Восточного Военного округа

На сборном пункте Забайкальского края состоялась первая отправка в войска  более 60 новобранцев в рамках весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу. Мероприятия были организованы с выполнением санитарных норм в связи с пандемией короновируса.

Особенность нынешнего призыва в том, что перед началом призывных мероприятий молодых людей проверяли на наличие коронавируса с использованием экспресс тестов без забора крови. В дальнейшем уже в войсках, новобранцы изъявившие желание смогут провакцинироваться отечественной вакциной «Спутник-V».

На сборном пункте призывники были обеспечены военной формой одежды, персональными электронными и банковскими картами, а также продовольственным набором и средствами индивидуальной медицинской защиты. Затем на строевом плацу состоялось построение новобранцев с проведением первичного инструктажа. После чего была организована посадка призывников в автобусы и отправка в одну из воинских частей Читинского гарнизона.

В текущем году основная часть молодого пополнения будет проходить службу в соединениях и подразделениях Восточного военного округа в Забайкальском крае, а также в воинских частях, дислоцированных в Республике Бурятия, Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях, Сахалинской области и на Тихоокеанском флоте.

 Всего в рамках весеннего призыва из Забайкальского края спланировано призвать более 1,5 тысяч граждан.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Восточный военный округ , COVID-19
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