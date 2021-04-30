30.04.2021 (06:45)

В воинских частях ВВО в Забайкалье в преддверии праздничных дней проведена масштабная проверка подразделений антитеррора

В преддверии выходных и праздничных дней в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, состоялись комплексные тренировки подразделений антитеррористической защищенности.

В ходе мероприятий военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали действия при попытках проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты, в частности, на пункты управления, узлы связи и объекты материально-технического обеспечения воинских частей.

При проведении тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымовых гранат и патронов.

Кроме того, личный состав групп антитеррора отработал вопросы эвакуации условно раненых, ведения радиационной и химической и инженерной разведки района выполнения задач.

В мероприятии приняли участие свыше 1 тыс. военнослужащих. При этом было задействовано порядка 100 единиц военной техники.

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