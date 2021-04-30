30.04.2021 (07:00)

Военные инженеры ВВО навели понтонную переправу для жителей Бурятии

Военнослужащие инженерных подразделений Восточного военного округа навели понтонную переправу через горную реку Джида в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино.

Уже четвертый год подряд военные инженеры приходят на помощь местным жителям, организовывая понтонную переправу, которая является единственной. Существовавший ранее ветхий деревянный мост давно рухнул в русло реки.

Для выполнения задачи военнослужащие на тяжелой военной технике повышенной проходимости КрАЗ-255Б совершили марш около 200 км с пункта постоянной дислокации до Джидинского района. Затем военные инженеры выполнили нормативы по сбросу понтонных звеньев и наведению переправы.

Осложнила работу в районе наведения переправы скорость течения реки - около 1,2 километра в час.

Длина понтонной переправы составила более 100 метров, для ее наращивания в случае подъема уровня воды создан запас понтонных звеньев. Проведены работы по организации подъездных путей как для пешеходов, так и для автомобильной техники.

Военнослужащими будет организована комендантская служба с целью обеспечения регулировки движения автомобильного транспорта и ежедневного контроля состояния наведенной переправы.

Сооружение понтонной переправы значительно облегчит жизнь местному населению, теперь жители села Зарубино могут посещать районный центр, медицинские учреждения, беспрепятственно доставлять продукты питания, ГСМ, своевременно получать почту и, в случае необходимости, вызывать экстренные службы.

Мост будет функционировать до поздней осени текущего года.

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