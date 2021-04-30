30.04.2021 (06:30)

В Хабаровске прошла первая репетиция военного парада с участием 160 единиц техники

В Хабаровске на площади имени Ленина состоялась первая совместная тренировка военного парада. По центру города в парадных шеренгах прошли свыше 3600 человек, в том числе более 2700 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО).

По площади строевым шагом промаршировали рота Почетного караула, офицеры управления ВВО и управления объединения ВВС и ПВО округа, военнослужащие железнодорожных войск, морские пехотинцы Тихоокеанского флота, парадные расчеты окружного учебного центра и мотострелкового соединения ВВО, подразделения спецназа.

Кроме того, совместно с военнослужащими ВВО в репетиции приняли участие представители МЧС, Дальневосточного высшего юридического института МВД России, регионального командования внутренних войск, Хабаровского пограничного института ФСБ России и Кадетской школы имени Ф.Ф. Ушакова, юнармейцы края.

За пешими расчетами прошла механизированная колонна, в том числе танки Т-80БВМ, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация», «МСТА-С», «Гиацинт», «Малка», противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм гаубицы, ЗСУ-23-2, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», ОТРК «Искандер-М», тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», ЗРС «Тор-М2У», ЗРК «Бук-М1», ЗРК «С-400», ЗРПК «Панцирь-С», ЗСА «Линза», бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун-К», «Тайфун -4*4», «Тигр-М».

Впервые в этом году на военном параде в составе механизированной колонны будет представлена военная техника в арктической расцветке. Это новые танки Т-80БВМ, БТР-82АМ, болотоходы «Алеут» и еще несколько образцов техники.

Всего около 160 единиц вооружения и военной техники.

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