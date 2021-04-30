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30.04.2021 (06:00)

В преддверии майских праздников в ДВОКУ прошла межведомственная тренировка по противодействию терроризму

В преддверии проведения майских праздников в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ), проведена межведомственная тренировка по противодействию терроризму.

По легенде нападавшие в течение нескольких дней изучали слабые места организации охраны и пропускного режима, после чего произвели проникновение на территорию училища и захватили одну из казарм курсантов, при этом взяли в заложники несколько человек.

По тревоге были подняты подразделения противодействия терроризму ДВОКУ, а также специальные подразделения Росгвардии. Группа антитеррора ДВОКУ заблокировала условных террористов в захваченной казарме, предотвратив их дальнейшее продвижение. В это время прибывшие по сигналу спецподразделения Росгвардии, под прикрытием бронеавтомобилей, приблизились к захваченному зданию и используя технику и приставные лестницы провели его штурм. Благодаря слаженным действиям ни кто из заложников не пострадал. 

В ДВОКУ уделяется большое внимание постоянной боеготовности групп антитеррора. Тренировки проводятся внезапно по различным сценариям. В роли условных террористов выступают военнослужащие других воинских частей. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военное училище , Военное образование , Боевая подготовка , Антитеррор
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