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30.04.2021 (05:30)

Команда военной полиции Приморского территориального гарнизона победила в окружном этапе конкурса «Страж порядка-2021»

Во Владивостоке состоялся окружной этап профессионального конкурса специалистов военной полиции Восточного военного округа «Страж порядка - 2021». В состязании приняли участие команды комендатур территориальных гарнизонов со всего округа- всего около 50 участников.

Конкурс проводился на полигоне соединения морской пехоты Тихоокеанского флота «Горностай». Участники состязания продемонстрировали профессиональные навыки в умении применять штатное оружие, водить автотранспорт, оказывать первую помощь условно раненному. На заключительном этапе команды соревновались в марш-броске на 10 километров с преодолением естественных и искусственных препятствий.

В упорной борьбе первое место завоевала команда Приморского территориального гарнизона. Второе место было присуждено военным полицейским из Амурской области. Замкнули тройку лидеров военнослужащие комендатуры Забайкальского гарнизона.

Победители конкурса представят Восточный военный округ на Всеармейском этапе международного конкурса АрМИ-2021 «Страж порядка», который состоится в конце августа в Подмосковье.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , АрМИ , Страж порядка , Военная полиция
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