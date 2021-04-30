30.04.2021 (05:00)

Экипажи самолётов Ту-142мз и Ил-38 ТОФ отработали над акваторией Тихого океана задачи по совместному поиску и слежению за подлодкой условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота на Камчатке прошли учебно-тренировочные полеты противолодочных самолетов Ту-142мз и Ил-38.

В ходе проведения полётов экипажи пары дальних противолодочных самолетов ТУ-142 и трех самолетов Ил-38 отработали задачи по поиску, классификации, слежению за подводной лодкой условного противника.

В ходе выполнения задач над акваторией Авачинского залива лётчиками осуществлялось комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения с постановкой буев, приему и анализу передаваемой ими информации.

Во время учения экипажи противолодочных самолетов взаимодействовали с корабельными поисково-ударными группами в составе малых противолодочных кораблей «Усть-Илимск», «Холмск», «МПК-82» и «МПК-107» соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России.

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