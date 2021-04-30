30.04.2021 (04:30)

Жилищно-коммунальная служба Тихоокеанского флота провела субботники в 100 военных городках Приморья

В апреле текущего года жилищно-коммунальная служба №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ по Тихоокеанскому флоту (ЖКС по ТОФ) провела в своей зоне обслуживания комплекс работ по уборке и благоустройству коммунальных объектов и ведомственного жилого фонда.

В 100 военных городках на обширной территории от северной части Приморского края в Ольгинском районе до поселка Камень Рыболов Ханкайского района были проведены субботники с участием специалистов ЖКС по ТОФ.

В ходе проведённых мероприятий организована работа по уборке газонов, ремонту и окраске их ограждений, ремонту детских, спортивных площадок и малых архитектурных форм. Приведены в надлежащий вид фасады зданий жилищного фонда.

Во время проведения субботников особое внимание уделялось сбору и вывозу веток, сухой травы и бытовых отходов. Для этого ЖКС по ТОФ привлекалась специальная техника: погрузчики, самосвалы и автовышки.

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