30.04.2021 (04:30)
Жилищно-коммунальная служба Тихоокеанского флота провела субботники в 100 военных городках Приморья
В апреле текущего года жилищно-коммунальная служба №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ по Тихоокеанскому флоту (ЖКС по ТОФ) провела в своей зоне обслуживания комплекс работ по уборке и благоустройству коммунальных объектов и ведомственного жилого фонда.
В 100 военных городках на обширной территории от северной части Приморского края в Ольгинском районе до поселка Камень Рыболов Ханкайского района были проведены субботники с участием специалистов ЖКС по ТОФ.
В ходе проведённых мероприятий организована работа по уборке газонов, ремонту и окраске их ограждений, ремонту детских, спортивных площадок и малых архитектурных форм. Приведены в надлежащий вид фасады зданий жилищного фонда.
Во время проведения субботников особое внимание уделялось сбору и вывозу веток, сухой травы и бытовых отходов. Для этого ЖКС по ТОФ привлекалась специальная техника: погрузчики, самосвалы и автовышки.