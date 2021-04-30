30.04.2021 (04:00)

На Камчатке две тактические группы малых противолодочных кораблей ТОФ провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям

У побережья Камчатки продолжается плановое двустороннее тактическое учение соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России. В море действуют тактические группы малых противолодочных кораблей и морских тральщиков.

Две корабельные поисково-ударные группы в составе малых противолодочных кораблей «Усть-Илимск», «Холмск», «МПК-82» и «МПК-107» провели совместные артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в Авачинском заливе.

В первом эпизоде учения целью кораблей был морской буксируемый щит, который имитировал надводный корабль условного противника.

Во втором случае корабли вели огонь по сбрасываемым с самолёта парашютным мишеням, при этом управление силами осуществлялось с главного командного пункта соединения.

Стрельба по целям велась из 76-мм артиллерийских установок АК-176М.

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