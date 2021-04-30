30.04.2021 (02:00)

В Москве на Красной площади состоялась первая ночная тренировка к военному параду 9 мая

Сегодня на Красной площади состоялась первая ночная репетиция пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной Войне.

Пешая колонна сформирована из 37 парадных расчётов, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «Юнармия», представители других силовых ведомств и казачьего войска.

Численность пешей колонны составит более 12 тысяч военнослужащих. В этом году впервые пройдет парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа.

Парадный расчет военнослужащих женского пола представят представительницы от Военного университета, Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного, филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева, Военно-космической академии им.А.Ф.Можайского и Военной академии Воздушно-космической обороны им Маршала Советского Союза Г.К.Жукова.

В состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники.

Пять типов танков приняли участие в тренировках: исторические, современные и перспективные образцы. Расчеты легендарных танков Т-34 традиционно возглавят механизированную колонну. Современная линейка танков представлена боевыми машинами: Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв», перспективная – танком Т-14.

В состав мехколонны также включены бронеавтомобили повышенной защищённости семейства «Тайфун», причем образец «Тайфун-ПВО» по Красной площади пройдет впервые.

Боевые машины для мотострелковых подразделений представлены современными БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением «Бережок»

и перспективной БМП «Курганец-25».

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», самоходная гаубица МСТА-С и межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» представят вооружение ракетных войск и артиллерии.

Современные зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности «Бук-М3» и «Тор-М2» представят вооружение войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и зенитная ракетная система «С-400» представят оборонительные противовоздушные комплексы Воздушно-космических сил.

Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

Также в составе механизированной колоны включены расчеты модернизированной тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», бронетранспортеры БТР-82А, в том числе перспективный колесный бронетранспортер на платформе «Бумеранг», бронеавтомобили автомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.

Перед ночной тренировкой пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны. Весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечению военного парада прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Вторая ночная тренировка на Красной площади состоится 4 мая, генеральная репетиция 7 мая.

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