Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.04.2021 (00:10)

Лучшие повара и пекари ВДВ определили лучших на третьем этапе конкурса среди подразделений тыла «Армейский запас»

В рамках третьего этапа конкурса среди подразделений тыла «Армейский запас», проходящего в эти дни на полигоне «Песочное» Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, лучшего в своей воинской специальности определяли повара и пекари Воздушно-десантных войск.

Среди участников конкурса были и победители конкурса «Полевая кухня» Армейских международных игр прошлых лет, как гвардии младший сержант Мария Безух, представляющая Уссурийское отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение.

Лучшие повара и пекари соединений и воинских частей ВДВ соревновались в приготовлении блюд как с произвольным, так и с установленным меню .

В нынешнем году программа конкурса специалистов продовольственной службы была усложнена, так как участникам необходимо было показать свои навыки как в стационарных, так и полевых условиях.

Победители этапа ВДВ представят «крылатую гвардию» на Всеармейском этапе конкурса, который пройдет в конце мая текущего года в г. Вольске Саратовской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Десантники Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ приняли участие в акции «Диктант Победы»
Курсанты и преподаватели РВВДКУ приняли участие в акции «Диктант Победы»
Воспитанники и педагоги Тульского суворовского военного училища приняли участие в международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы»
Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков наградил сотрудников 25-го Государственного НИИ химмотологии Минобороны России государственными и ведомственными наградами

Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Воздушно-десантная подготовка , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false