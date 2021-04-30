30.04.2021 (00:10)

Лучшие повара и пекари ВДВ определили лучших на третьем этапе конкурса среди подразделений тыла «Армейский запас»

В рамках третьего этапа конкурса среди подразделений тыла «Армейский запас», проходящего в эти дни на полигоне «Песочное» Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, лучшего в своей воинской специальности определяли повара и пекари Воздушно-десантных войск.

Среди участников конкурса были и победители конкурса «Полевая кухня» Армейских международных игр прошлых лет, как гвардии младший сержант Мария Безух, представляющая Уссурийское отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение.

Лучшие повара и пекари соединений и воинских частей ВДВ соревновались в приготовлении блюд как с произвольным, так и с установленным меню .

В нынешнем году программа конкурса специалистов продовольственной службы была усложнена, так как участникам необходимо было показать свои навыки как в стационарных, так и полевых условиях.

Победители этапа ВДВ представят «крылатую гвардию» на Всеармейском этапе конкурса, который пройдет в конце мая текущего года в г. Вольске Саратовской области.

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