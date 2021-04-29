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29.04.2021 (21:50)

Десантники Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ приняли участие в акции «Диктант Победы»

29 апреля военнослужащие Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения приняли участие в международной патриотической  акции «Диктант Победы». Площадкой проведения Диктанта стал учебный корпус соединения.

Вопросы «Диктанта Победы» были посвящены важным событиям Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев.

Участникам Диктанта предстояло выполнить 25 заданий, ответив на общую военно-историческую тему и 5 вопросов относились к региональной военной тематике.  На каждый вопрос давалось полторы минуты на раздумье и 4 варианта ответа.

Всего свои знания по истории Великой Отечественной войны проверило 150 гвардейцев -десантников.

Итоги «Диктанта Победы» будут подведены к 24 июня. Победители получат билеты на Парад Победы – 2022 г. в Москве. Информация о победителях акции появится на сайте диктантпобеды.рф.

Международная историко-патриотическая акция «Диктант Победы» прошла  в третий раз.

Целью акции является повышение исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи, формирование нравственных ценностей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , Воздушно-десантная подготовка , 9 мая
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