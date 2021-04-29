29.04.2021 (21:40)

Курсанты и преподаватели РВВДКУ приняли участие в акции «Диктант Победы»

В рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. курсанты и преподаватели Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) приняли участие в Международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы».

Всего в училище было развернуто 2 площадки для написания Диктанта Победы .

Участникам Диктанта были предложены тесты с 25 вопросами на тему Великой Отечественной войны в военной истории, литературных и художественных произведениях и 4 вариантами ответов.

Диктант Победы направлен на повышение интереса граждан к событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и противодействие попыткам фальсификации истории.

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