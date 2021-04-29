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29.04.2021 (21:30)

Воспитанники и педагоги Тульского суворовского военного училища приняли участие в международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы»

29 апреля 2021 г.  140 воспитанников и 25 педагогов Тульского суворовского военного училища приняли участие в международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы».

Задания для диктанта были подготовлены экспертами Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного университета. 

Участники диктанта выполнили 25 заданий, ответив на вопросы по общей военно-исторической и региональной тематике. В этом году большая часть вопросов диктанта была посвящена трагическим событиям начала Великой Отечественной войны, а также великим полководцам – Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому.

Участие в диктанте – это отличный стимул для самообразования, а также возможность внести свой вклад в укрепление преемственности поколений и сохранение исторической правды о событиях Великой Отечественной войны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Суворовское училище , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , Среднее образование , Воздушно-десантная подготовка , 9 мая
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