29.04.2021 (21:30)
Воспитанники и педагоги Тульского суворовского военного училища приняли участие в международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы»
29 апреля 2021 г. 140 воспитанников и 25 педагогов Тульского суворовского военного училища приняли участие в международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы».
Задания для диктанта были подготовлены экспертами Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного университета.
Участники диктанта выполнили 25 заданий, ответив на вопросы по общей военно-исторической и региональной тематике. В этом году большая часть вопросов диктанта была посвящена трагическим событиям начала Великой Отечественной войны, а также великим полководцам – Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому.
Участие в диктанте – это отличный стимул для самообразования, а также возможность внести свой вклад в укрепление преемственности поколений и сохранение исторической правды о событиях Великой Отечественной войны.