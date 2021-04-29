29.04.2021 (21:20)

В РВСН проходит финал чемпионатов по дзюдо и самбо

В Новосибирском ракетном соединении проходят чемпионаты по дзюдо и самбо. В общей сложности в соревнованиях принимают участие 115 спортсменов со всех частей РВСН.

На чемпионате РВСН по самбо и дзюдо, собрались лучшие спортсмены трех ракетных объединений РВСН, 4 государственного центрального межвидового полигона (г. Знаменск), филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого (г. Серпухов), Подмосковной столицы РВСН - Власихи, 161 школа техников (г. Знаменск), 90 Межвидового регионального учебного центра (г. Переславль-Залесский) и 47 межвидовой региональный учебный центр связи РВСН (г. Остров).

Среди участников чемпионата 11 мастеров спорта, 4 кандидата в мастера спорта, 86 борцов имеют второй спортивный разряд.

Как отметил главный судья соревнований, заслуженный работник физической культуры РФ, судья Всероссийской категории, референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса – полковник запаса Сергей Волкодав, - «Чемпионаты проходятся на высоком уровне. Борцы показывают мастерство, уважение и профессионализм.

Соревнования проводились по олимпийской системе.

Лучшие спортсмены будут отстаивать честь РВСН на чемпионате ВС РФ.

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