30.04.2021 (03:00)

Российские саперы разминируют сельхозугодья на окраине поселка Пирджамал в Нагорном Карабахе и продолжают уничтожение обнаруженных боеприпасов на полигоне Баллыджа

Инженерно-саперные группы роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжают очистку территории Нагорного Карабаха от минной опасности и взрывоопасных предметов.

В настоящее время российские военнослужащие проводят активные работы по поиску взрывоопасных предметов на окраине поселка Пирджамал, расположенного в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Здесь, на территории сельскохозяйственных угодий, во время боевых действий находились военные позиции.

До сегодняшнего дня местные жители не могли возобновить сельскохозяйственные работы. В ходе проведения работ на территории бывших военных позиций местность была полностью очищена саперами подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования очищено 2051 гектар территории, 625 километров дорог, 1721 здание, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25600 взрывоопасных предметов.

Обнаруженные саперами взрывоопасные предметы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне Баллыджа. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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