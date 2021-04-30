Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.04.2021 (03:00)

Российские саперы разминируют сельхозугодья на окраине поселка Пирджамал в Нагорном Карабахе и продолжают уничтожение обнаруженных боеприпасов на полигоне Баллыджа

Инженерно-саперные группы роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжают очистку территории Нагорного Карабаха от минной опасности и взрывоопасных предметов.

В настоящее время российские военнослужащие проводят активные работы по поиску взрывоопасных предметов на окраине поселка Пирджамал, расположенного в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Здесь, на территории сельскохозяйственных угодий, во время боевых действий находились военные позиции.

До сегодняшнего дня местные жители не могли возобновить сельскохозяйственные работы. В ходе проведения работ на территории бывших военных позиций местность была полностью очищена саперами подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования очищено 2051 гектар территории, 625 километров дорог, 1721 здание, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25600 взрывоопасных предметов.

Обнаруженные саперами взрывоопасные предметы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне Баллыджа. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Пятнадцатая колонна Центра гуманитарного реагирования обеспечила доставку 420 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район
Российские миротворцы получили около 3,6 тыс. обращений за помощью в Пункте приема граждан в Степанакерте
Российские миротворцы обеспечили безопасное посещение монастыря Амарас группе паломников из Степанакерта и близлежащих населенных пунктов
Четырнадцатая колонна Центра гуманитарного реагирования обеспечила доставку около 200 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район

Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false