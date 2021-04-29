Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2021 (21:10)

Воспитанники Пермского СВУ посетили интерактивный музей «Россия — моя история»

Воспитанники Пермского суворовского военного училища (СВУ), изучающие историю на углубленном уровне, посетили интерактивный музей «Россия — моя история».

Данная поездка являлась первым этапом участия суворовцев в открытом конкурсе города Перми «Маршрут памяти-2021».

Участники прослушали лекцию, в ходе которой они получили обширные знания о роли и значении Молотовской области (в настоящее время Пермский край) в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, ребятам рассказали о дальнейших испытаниях, которые ожидают их в длительном конкурсе.

После лекции суворовцы посетили экспозицию музея по истории XX века.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военнослужащие штаба ЦВО в Екатеринбурге написали «Диктант Победы»
Министр обороны Российской Федерации вручил премию «Армеец года» по случаю 98-летия ЦСКА
Танк Т-34 возглавит колонну бронетехники на параде Победы в Санкт-Петербурге
В Североморске открыли отреставрированную мемориальную доску герою Великой Отечественной войны подводнику Магомету Гаджиеву

Метки:
РВСН , Суворовское училище , Социальное развитие , Среднее образование , Музеи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false