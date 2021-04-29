29.04.2021 (21:10)

Воспитанники Пермского СВУ посетили интерактивный музей «Россия — моя история»

Воспитанники Пермского суворовского военного училища (СВУ), изучающие историю на углубленном уровне, посетили интерактивный музей «Россия — моя история».

Данная поездка являлась первым этапом участия суворовцев в открытом конкурсе города Перми «Маршрут памяти-2021».

Участники прослушали лекцию, в ходе которой они получили обширные знания о роли и значении Молотовской области (в настоящее время Пермский край) в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, ребятам рассказали о дальнейших испытаниях, которые ожидают их в длительном конкурсе.

После лекции суворовцы посетили экспозицию музея по истории XX века.

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