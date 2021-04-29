29.04.2021 (21:00)

Командующий Северным флотом открыл передвижную выставку Русского географического в североморском Доме офицеров

Сегодня командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев открыл в североморском Доме офицеров передвижную выставочную экспозицию Русского географического общества под названием «Золотой фонд РГО». Она подготовлена в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, который также является президентом Русского географического общества. В церемонии также принял участие глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов, военнослужащие штаба флота и Североморского гарнизона, члены их семей и юнармейцы.

Выставка состоит из четырёх разделов. Первый посвящён известным исследователям и учёным, внёсшим свой вклад в географическую науку, второй — рассказывает о жёнах полководцев и флотоводцев Великой Отечественной войны, разделивших с мужьями тяготы военного времени. Третий раздел повествует о находке на дне Волги бронекатера из состава Волжской военной флотилии и судьбе его экипажа. Четвёртый — посвящён первому полёту человека в космос, в этой экспозиции были также использованы экспонаты Военно-морского музея Северного флота — личные вещи первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Командующий Северным флотом внимательно осмотрел все разделы выставки и оставил отзыв в книге почётных посетителей.

Экспозиция развёрнута в фойе и зеркальном зале Дома офицеров и будет работать в дневное время на праздниках и выходных до 8 мая для жителей и гостей города Североморска совершенно бесплатно.

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