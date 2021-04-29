29.04.2021 (20:16)

Министр обороны Российской Федерации вручил премию «Армеец года» по случаю 98-летия ЦСКА



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Министр обороны Российской Федерации вручил премию «Армеец года» по случаю 98-летия ЦСКА

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил премию «Армеец года» по случаю 98-летия ЦСКА.

«Начну, пожалуй, с поздравления с днем рождения нашего замечательного Центрального спортивного клуба Армии, который отмечают сегодня, безусловно, все Вооруженные Силы, флот, армия во всех уголках нашей великой страны. Клуб продолжает одерживать многочисленные победы», — сказал глава военного ведомства.

Он добавил, что премия должна была вручаться в 2020 году, в юбилей московской «Олимпиады-80», однако мероприятие отметилось в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Сергей Шойгу обратился со словами благодарности к присутствующим ветеранам ЦСКА, которые заработали золото той Олимпиады.

«Спасибо вам за тот праздник и за все то, что вы сделали тогда, за ваши победы. Ещё раз поздравляю с днем рождения ЦСКА и юбилеем тех самых игр. Так и хочется сказать: если надо, повторим», — добавил Министр обороны.

Затем глава военного ведомства вручил награды победителям премии «Армеец года-2021».

В течении месяца на официальной странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте» проходило онлайн-голосование, позволившее определить победителей в 10 номинациях премии «Армеец года»: «Лучший действующий спортсмен по олимпийским видам спорта», «Лучшая действующая спортсменка по олимпийским видам спорта», «Лучший спортсмен по не олимпийским видам спорта», «Лучшая спортсменка по не олимпийским видам спорта», «Тренер года», «Детский тренер года», «Восходящая звезда (девушка)», «Восходящая звезда (юноша)», «Спортивная династия», «Лучшая команда года». В трех специальных номинациях — «Спортивный подвиг» и «Хранитель традиций», «За преданность Клубу» — победители были выбраны в ходе заседания созданной спортивной комиссии.

В частности, победителями в номинации «Спортивная династия» стали трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту, четырехкратный чемпион Европы майор Альберт Демченко и его дочь — заслуженный мастер спорта России по санному спорту, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, победитель и призер этапов Кубка мира Виктория Демченко.

В номинации «Лучшие действующие спортсмен и спортсменка по олимпийским видам спорта» в 2021 году стали двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы по дзюдо, серебряный призер Универсиады Мадина Таймазова, чемпион мира по скалолазанию в категории боулдеринг, чемпион Европы, бронзовый призёр Всемирных игр в боулдеринге Алексей Рубцов.

В номинации «Хранитель традиций» в год 98-летия ЦСКА признан участник Великой Отечественной войны, начальник ЦСКА 1976–1982 годов, почетный член президиума «Совета ветеранов спорта ЦСКА» полковник Иван Кириллович Покусаев.

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