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29.04.2021 (20:50)

Юнармейцы посетили выставку в Адмиралтействе, посвященную 76-й годовщине Великой Победы

В преддверии Дня Победы в филиале Центральной военно-морской библиотеки в здании Адмиралтейства воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» посетили выставку, посвященную 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В Адмиралтействе юнармейцам и юнгам Юнармии заведующая филиалом Центральной военно-морской библиотеки в Адмиралтействе Ольга Станковская рассказала об истории ВМФ и его роли в ходе Великой Отечественной войны. Юноши и девушки смогли ознакомиться с выставкой, на которой представлены подлинные документы, очень точно отражающие и описывающие деятельность Военно-Морского Флота с 1941 по 1945 год.

За время работы выставки ее уже посетили сотни офицеров и военнослужащих Главного командования ВМФ и частей, непосредственно подчиненных главнокомандующему Военно-Морским Флотом адмиралу Николаю Евменову, курсантов и преподавателей ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и его филиалов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Социальное развитие , Юнармия
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