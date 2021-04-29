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29.04.2021 (20:40)

В Главном командовании Военно-Морского Флота состоялся «Диктант Победы»

Сегодня в преддверии Дня Победы в Главном командовании ВМФ и в частях, непосредственно подчиненных главнокомандующему Военно-Морским Флотом, состоялась традиционная просветительско-пропагандистская акция на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы».

В воинских частях и организациях, непосредственно подчиненных главнокомандующему ВМФ, для написания «Диктанта Победы» было создано 43 площадки, 10 из которых располагались на территории воинских частей и учебных заведений Военно-Морского Флота, остальные — были образованы совместно с органами государственной власти и общественными организациями. Общее количество участников акции составило более 6 тыс. человек.

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, в здании Главного Адмиралтейства была создана центральная площадка, где приняли участие в акции свыше 100 адмиралов, офицеров Главного командования ВМФ, ветеранов Военно-Морского Флота, курсантов военно-морских учебных заведений, юнармейцев и юнг Юнармии, а также воспитанников Морской школы Московского района Санкт-Петербурга и средней образовательной школы №245 имени Героя Советского Союза Ю.В. Пасторова.

Кроме того, основные площадки организованы в городах Санкт-Петербург, Севастополь, Мурманск, Калининград и еще в семи населенных пунктах Российской Федерации, а также в Республике Киргизия. На этих участках приняли участие около 5 тыс. военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей.

Основная цель «Диктанта Победы» — сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности военнослужащих, совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи, формирование высоких нравственных ценностей и поощрение изучения истории Великой Отечественной войны.

О результатах проведения «Диктанта Победы» на площадках Главного командования ВМФ будет доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , 9 мая
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