29.04.2021 (20:30)
В регионах Поволжья более 2 тыс. военнослужащих ЦВО приняли участие в «Диктанте Победы»
В регионах Поволжья более 2 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в международной исторической акции «Диктант Победы», посвящённой Великой Отечественной войне.
Площадки для написания диктанта были организованы на базе лекционных залов и клубов воинских частей. Диктант прошел в форме тестирования. На каждый вопрос были предложены четыре варианта ответа.
При написании диктанта были соблюдены все необходимые противоэпидемиологические меры. Все писали диктант в медицинских масках.
Справочно:
«Диктант Победы» — это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого России, возможность проверить свои знания истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.