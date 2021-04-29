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29.04.2021 (20:30)

В регионах Поволжья более 2 тыс. военнослужащих ЦВО приняли участие в «Диктанте Победы»

В регионах Поволжья более 2 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в международной исторической акции «Диктант Победы», посвящённой Великой Отечественной войне.

Площадки для написания диктанта были организованы на базе лекционных залов и клубов воинских частей. Диктант прошел в форме тестирования. На каждый вопрос были предложены четыре варианта ответа.

При написании диктанта были соблюдены все необходимые противоэпидемиологические меры. Все писали диктант в медицинских масках.

Справочно:

«Диктант Победы» — это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого России, возможность проверить свои знания истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , 9 мая
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