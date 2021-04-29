29.04.2021 (20:30)

В регионах Поволжья более 2 тыс. военнослужащих ЦВО приняли участие в «Диктанте Победы»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В регионах Поволжья более 2 тыс. военнослужащих ЦВО приняли участие в «Диктанте Победы»

В регионах Поволжья более 2 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в международной исторической акции «Диктант Победы», посвящённой Великой Отечественной войне.

Площадки для написания диктанта были организованы на базе лекционных залов и клубов воинских частей. Диктант прошел в форме тестирования. На каждый вопрос были предложены четыре варианта ответа.

При написании диктанта были соблюдены все необходимые противоэпидемиологические меры. Все писали диктант в медицинских масках.

Справочно :

«Диктант Победы» — это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого России, возможность проверить свои знания истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

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