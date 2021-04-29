29.04.2021 (20:20)

Военнослужащие штаба ЦВО в Екатеринбурге написали «Диктант Победы»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие штаба ЦВО в Екатеринбурге написали «Диктант Победы»

На базе Дома офицеров Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге прошел «Диктант Победы». В нем приняли участие около 100 военнослужащих штаба ЦВО, воинских частей Екатеринбургского гарнизона, а также курсанты военного учебного центра Уральского федерального университета и юнармейцы.

Участники диктанта ответили на 25 вопросов, касающихся хронологии событий Великой Отечественной войны, географических названий, наименования оружия, военной техники и главных действующих лиц того или иного эпизода времен войны. Ряд вопросов был связан с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне.

Вопросы для диктанта были подготовлены экспертами РИО, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета.

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