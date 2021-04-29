Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2021 (20:20)

Военнослужащие штаба ЦВО в Екатеринбурге написали «Диктант Победы»

На базе Дома офицеров Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге прошел «Диктант Победы». В нем приняли участие около 100 военнослужащих штаба ЦВО, воинских частей Екатеринбургского гарнизона, а также курсанты военного учебного центра Уральского федерального университета и юнармейцы.

Участники диктанта ответили на 25 вопросов, касающихся хронологии событий Великой Отечественной войны, географических названий, наименования оружия, военной техники и главных действующих лиц того или иного эпизода времен войны. Ряд вопросов был связан с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне.

Вопросы для диктанта были подготовлены экспертами РИО, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Североморске открыли отреставрированную мемориальную доску герою Великой Отечественной войны подводнику Магомету Гаджиеву
В Татарстане прошло военно-патриотическое мероприятие «Наследники Победы»
Военнослужащие танковой дивизии в Челябинской области написали «Диктант победы»
Выставка авиационной техники ЦВО впервые пройдет в День Победы в Екатеринбурге

Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , 9 мая
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false