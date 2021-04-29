29.04.2021 (20:10)

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков наградил сотрудников 25-го Государственного НИИ химмотологии Минобороны России государственными и ведомственными наградами

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принял участие в торжественной церемонии, посвященной вручению государственных и ведомственных наград сотрудникам 25-го Государственного научно-исследовательского института (НИИ) химмотологии Минобороны России.

«Сегодня в преддверии великого праздника нашего народа — 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — мы чествуем наших коллег, удостоенных за добросовестный и самоотверженный труд государственных и ведомственных наград. Особое место среди них занимает подполковник запаса Владимир Николаевич Родионов, награды которого ждали своего часа вручения 32 года!», — подчеркнул в своем выступлении заместитель главы военного ведомства.

«В Афганистане в феврале 1988 года, являясь заместителем командира мотострелкового батальона по вооружению, в ходе боя он лично эвакуировал из-под огня раненого солдата и организовал его доставку в полевой госпиталь. За мужество и отвагу в том бою Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1989 года старший лейтенант Родионов был удостоен своего первого ордена Красной Звезды», — сказал генерал армии Дмитрий Булгаков.

«А уже в июне под обстрелом колонны его полка в горном ущелье он, рискуя жизнью, организовал буксировку подбитого МТЛБ, создавшего затор на пути подразделений. При этом снова эвакуировал раненого солдата, а движение колонны полка было восстановлено без потери личного состава и техники. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля того же года за мужество и отвагу, проявленные при исполнении интернационального долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни, Владимир Николаевич Родионов награждён вторым орденом Красной Звезды. Вот эти ордена! Поздравляю Вас!», — завершил свое выступление замминистра обороны.

Справочно :

25-й Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации является единственным научным учреждением в Вооруженных Силах Российской Федерации и стране, где проводятся исследования в области химмотологии и координируются работы по созданию, испытаниям, оптимизации качества, унификации, стандартизации, взаимозаменяемости, экономии и нормированию расхода, допуску к производству и рациональному применению в технике топлив, смазочных материалов, специальных жидкостей и технических средств нефтепродуктообеспечения.

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