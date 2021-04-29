29.04.2021 (20:00)
Главное управление военной полиции Минобороны России провело конференцию в Московском высшем общевойсковом командном училище
Главное управление военной полиции (ГУВП) Минобороны России провело в Московском высшем общевойсковом командном училище тематическую конференцию, посвященную деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
Перед преподавателями и курсантами училища выступили с докладами начальник Управления ГУВП полковник Александр Попов и начальник военной автомобильной инспекции Минобороны России полковник Сергей Постников.
Докладчики рассказали участникам конференции о предназначении военной полиции Вооруженных Сил, ее составе, структуре, деятельности военных комендатур и ВАИ, в том числе на территориях военных баз за пределами Российской Федерации и перспективах развития военной полиции Вооруженных Сил и подробно ответили на вопросы участников мероприятия.
В ходе конференции были организованы показы современного мобильного пункта управления военной полиции, оружия нелетального действия, стоящего на вооружении военной полиции Вооруженных Сил, а также автомобильной техники военной полиции и ВАИ.
Завершилось мероприятие показательными выступлениями группы быстрого реагирования Управления коменданта охраны Министерства обороны Российской Федерации по блокированию и задержанию нарушителей, проникших на территорию военного объекта.
В конференции приняли участие более 200 военнослужащих Московского высшего общевойскового командного училища и органов военной полиции.