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29.04.2021 (20:00)

Главное управление военной полиции Минобороны России провело конференцию в Московском высшем общевойсковом командном училище

Главное управление военной полиции (ГУВП) Минобороны России провело в Московском высшем общевойсковом командном училище тематическую конференцию, посвященную деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

Перед преподавателями и курсантами училища выступили с докладами начальник Управления ГУВП полковник Александр Попов и начальник военной автомобильной инспекции Минобороны России полковник Сергей Постников.

Докладчики рассказали участникам конференции о предназначении военной полиции Вооруженных Сил, ее составе, структуре, деятельности военных комендатур и ВАИ, в том числе на территориях военных баз за пределами Российской Федерации и перспективах развития военной полиции Вооруженных Сил и подробно ответили на вопросы участников мероприятия.

В ходе конференции были организованы показы современного мобильного пункта управления военной полиции, оружия нелетального действия, стоящего на вооружении военной полиции Вооруженных Сил, а также автомобильной техники военной полиции и ВАИ.

Завершилось мероприятие показательными выступлениями группы быстрого реагирования Управления коменданта охраны Министерства обороны Российской Федерации по блокированию и задержанию нарушителей, проникших на территорию военного объекта.

В конференции приняли участие более 200 военнослужащих Московского высшего общевойскового командного училища и органов военной полиции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное училище , Военное образование , Конференции , Военная полиция , Главное управление военной полиции Минобороны России
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