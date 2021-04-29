29.04.2021 (19:40)

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского приняла участие в просветительско-патриотической акции «Диктант Победы»

29 апреля Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского в рамках просветительско-патриотической акции «Диктант Победы» провела на своей территории тест на знание истории, в ходе которого участникам предстояло ответить на 25 вопросов за 45 минут.

Участие в военно-историческом диктанте приняли более 150 курсантов и преподавателей вуза, а также юнармейцев из подшефной академии школы.

С приветственным словом к участникам просветительско-патриотической акции обратился заместитель начальника академии по военно-политической работе полковник Дмитрий Шаповалов. Он особо подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи и отметил, что «проведение подобных диктантов — это дань уважения и признательности ветеранам Великой Отечественной войны. Именно благодаря их подвигу нынешнее поколение может спокойно жить на своей земле, развиваться, растить детей. Историческая память не должна ослабнуть после прошедших десятилетий».

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