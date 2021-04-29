29.04.2021 (19:30)

В Североморске открыли отреставрированную мемориальную доску герою Великой Отечественной войны подводнику Магомету Гаджиеву

Сегодня в главной базе Северного флота — Североморске — прошла торжественная церемония открытия отреставрированной мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны Герою Советского Союза капитану 2 ранга Магомету Имадутдиновичу Гаджиеву.

Символично, что открытие мемориальной доски состоялось в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне и на улице, носящей его имя.

В церемонии открытия приняли участие ветераны Вооруженных Сил, представители Управления ФСБ России по Северному флоту, военнослужащие Краснознамённой дивизии подводных лодок Северного флота, представители администрации ЗАТО город Североморск и другие приглашенные гости.

Инициаторами реставрации мемориальной доски стали Управление ФСБ России по Северному флоту и командование Краснознамённой дивизии подводных лодок Северного флота. Мемориальная доска изготовлена на добровольно собранные средства.

Справочно :

4 декабря 1941 года подводная лодка Магомеда Гаджиева атаковала фашистский надводный корабль, сопровождаемый военным конвоем. Корабль затонул, но гитлеровцы с конвойных судов открыли ответный огонь.

В этих условиях Магомед Гаджиев принимает невиданное решение в истории военно-морского флота. Советская подлодка всплывает и вступает в открытый артиллерийский поединок с тремя фашистскими судами. Точными выстрелами потоплены сторожевой корабль и катер-охотник. Еще один катер, получив повреждение, уклоняется от продолжения боя и скрывается за мысом.

Всего на личном счету капитана 2-го ранга десять потопленных судов противника.

Погиб он вместе с экипажем тоже в бою. 12 мая 1942 года подводная лодка Магомеда Гаджиева вступила в бой сразу с тремя противолодочными кораблями. И была потоплена глубинными бомбами с большого охотника «Uj 1109». Все моряки, находившиеся на борту «К-23», погибли.

Имя Магомета Гаджиева носит и главная база подводного флота — город Гаджиево Мурманской области.

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