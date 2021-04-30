30.04.2021 (00:00)

На сайте Минобороны России открыт мультимедийный раздел о парадах, проводимых в российских городах в ознаменование 76-летия Великой Победы

На официальном сайте Минобороны России открыт уникальный мультимедийный раздел, в котором на русском, английском, французском, испанском языках представлена информация о проводимых в России парадах в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Посетители интернет-портала военного ведомства получат в доступной инфографичной форме подробные сведения о последовательности прохождения пеших и механизированных колонн по Красной площади Москвы, порядке пролёта авиации, составе и численности личного состава и военной техники на парадах, которые состоятся 9 мая в 28 городах России.

В разделе размещена подробная схема построения пеших расчетов, участвующих в параде на Красной площади. Отдельно представлен порядок прохождения механизированной колонны. В проекте также приводятся исчерпывающие сведения об авиационной части военного парада.

Кроме того, интернет-пользователи смогут ознакомиться с численностью участников парадов в российских городах, задействованной в них наземной и авиационной техникой, а также местах и времени проведения праздничных салютов, которые 9 мая прогремят по всей стране.

9 мая в военном параде на Красной площади примут участие более 12 тыс. военнослужащих, будет задействовано 190 единиц современной и исторической наземной военной техники, в том числе танки Т-90М и «Армата», самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» и «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», «Тор-М2», С-400, а также 76 самолетов и вертолетов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице