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29.04.2021 (19:20)

В Санкт-Петербурге под руководством командующего ЗВО военнослужащие написали «Диктант Победы»

Сегодня в Санкт-Петербурге под руководством командующего войсками Западного военного округа, генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие приняли участие в международной просветительской акции «Диктант Победы», посвящённой 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Вопросы диктанта касались подвигов героев Великой Отечественной войны, битв, полководцев, мемориалов, увековечивающих память погибших военнослужащих.

Офицеры штаба округа написали на площадке, развёрнутой в Военно-исторической библиотеке Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Также площадки акции были расположены на крейсере «Аврора», в Санкт-Петербургском Суворовском военном училище, в военных вузах и других точках.

Всего в соединениях и воинских частях Западного военного округа, дислоцированных в 26 регионах страны, было развёрнуто более 150 площадок написания диктанта, свои знания проверили свыше 12 тыс. военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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