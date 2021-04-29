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29.04.2021 (18:20)

В Амурском соединении дальней авиации проведены контрольные занятия за зимний период обучения

С личным составом управления дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированного в Амурской области, проведены контрольные занятия за зимний период обучения.

В ходе занятий была проверена теоретическая подготовка военнослужащих и проведена комплексная сдача зачетов по технической, тактической, специальной, огневой, военно-политической и физической подготовкам, а также по РХБ защите. В результате сдачи зачётов военнослужащие смогли подтвердить, а некоторые повысить свои квалификационные разряды (классность).

Контрольные занятия за зимний период обучения проводятся согласно плану боевой подготовки за 2021 год под руководством временно исполняющего обязанности командира авиационного соединения гвардии полковника Сергея Шевель.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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