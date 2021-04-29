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29.04.2021 (19:10)

В Санкт-Петербурге 9 мая состоится праздничный артиллерийский салют в ознаменование 76-й годовщины Победы

В Санкт-Петербурге 9 мая в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится праздничный артиллерийский салют.

В 22 часа салют будет произведен дивизионом Михайловской военной артиллерийской академии в составе артиллерийских орудий и фейерверочных установок, расположенных у Петропавловской крепости.

В течение 10 минут расчёты фейерверочных установок выпустят более 1,5 тыс. фейерверочных изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и др. 12 артиллерийских орудий Д-44 сопроводят пуск фейерверков 30 холостыми залпами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Артиллерия , Салют
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