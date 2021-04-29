29.04.2021 (19:00)

В Татарстане прошло военно-патриотическое мероприятие «Наследники Победы»

В школе № 17 города Казани прошло военно-патриотическое мероприятие «Наследники Победы». На торжественной линейке у обелиска павшим землякам состоялась передача флага юнармейского отряда им. Героя Советского Союза Михаила Девятаева и военно-патриотического клуба «Пламя» новым членам совета юнармейского отряда и военно-патриотического клуба. Почётными гостями праздника стали депутаты Государственной Думы Российской Федерации, представители регионального штаба движения Юнармия, представители военного комиссариата и общественных ветеранских организаций.

Состоялся приём в ряды движения «Юнармия» 50 учащихся школы. Участники праздника возложили цветы к обелиску и ознакомились с экспозицией стрелкового вооружения Республиканского центра «Патриот». Шефы с войсковой части 64424 представили образцы военной автомобильной техники и солдатскую полевую кухню. Прошло показательное выступление отряда специального назначения «Барсы». Поволжский кинологический центр «Буре-Басар» показал тематическое выступление «Собаки на фронтах войны».

Юнармейское движение Республики Татарстан объединяет в своих рядах более 30 400 школьников и студентов. По итогам 2020 года оно было признано лучшим в Российской Федерации. С начала 2021 года в ряды юнармии Татарстана вступило 1553 человека.

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