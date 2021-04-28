28.04.2021 (17:00)
Сегодня состоялось заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск
28 апреля 2021 года прошло очередное заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск.
На заседании обсуждались ход подготовки к Международным армейским играм 2021 года, образовательная деятельность в вузах Сухопутных войск и итоги участия курсантов вузов Сухопутных войск в спартакиаде Министерства обороны Российской Федерации.
В заключении заседания главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков вручил правительственные и ведомственные награды, в том числе победителям и руководителям команд Международных олимпиад среди курсантов высших учебных заведений Минобороны России.
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