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28.04.2021 (17:00)

Сегодня состоялось заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск

28 апреля 2021 года прошло очередное заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск.

На заседании обсуждались ход подготовки к Международным армейским играм 2021 года, образовательная деятельность в вузах Сухопутных войск и итоги участия курсантов вузов Сухопутных войск в спартакиаде Министерства обороны Российской Федерации.

В заключении заседания главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков вручил правительственные и ведомственные награды, в том числе победителям и руководителям команд Международных олимпиад среди курсантов высших учебных заведений Минобороны России.

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Метки:
Сухопутные войска , Главное командование Сухопутных войск , Военный совет
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